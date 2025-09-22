1,2,3 ciné Projection jeunesse Les contes du Pommier La Châtre

1,2,3 ciné Projection jeunesse Les contes du Pommier

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

Séance pour le jeune public dans le cadre de 1.2.3 CinéFamilles

Projection du film « Les contes du pommier » dès 6 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné ! 8 .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76

English :

Screening for young audiences as part of 1.2.3 Ciné

German :

Vorführung für das junge Publikum im Rahmen von 1.2.3 Ciné

Italiano :

Proiezione per il pubblico giovane nell’ambito di 1.2.3 Ciné

Espanol :

Proyección para el público joven en el marco de 1.2.3 Ciné

