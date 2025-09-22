1,2,3 ciné Projection jeunesse Les contes du Pommier La Châtre
mercredi 20 mai 2026
1,2,3 ciné Projection jeunesse Les contes du Pommier
Place de l'Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Séance pour le jeune public dans le cadre de 1.2.3 CinéFamilles
Projection du film « Les contes du pommier » dès 6 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné !
Place de l'Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76
English :
Screening for young audiences as part of 1.2.3 Ciné
German :
Vorführung für das junge Publikum im Rahmen von 1.2.3 Ciné
Italiano :
Proiezione per il pubblico giovane nell’ambito di 1.2.3 Ciné
Espanol :
Proyección para el público joven en el marco de 1.2.3 Ciné
