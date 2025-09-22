Spectacle théâtral Le radeau de la Méduse La Châtre

Place de l’Hotel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 23 – 23 – EUR

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle théâtral conte « Le radeau de la méduse » dès 10 ans. Tout, tout, vous saurez tout sur le radeau de la méduse.

En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile Le radeau de la Méduse et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Grâce à une conférencière des plus loufoques, découvrez les secrets de ce gigantesque tableau qui choqua le monde et ébranla le trône.

C’est un spectacle dynamique, interactif, drôle mais traitant d’un sujet sérieux, c’est 60 minutes d’humour, d’art et d’histoire. 23 .

Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

