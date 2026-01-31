Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre
Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre dimanche 31 mai 2026.
Concert de l’Harmonie Municipale
Rue des Rouettes La Châtre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’Harmonie municipale donnera son grand concert à la halle des rouettes.
Rendez-vous Dimanche 31 mai à 15h à la la Halle des Rouettes de la Châtre pour une nouvelle édition du grand concert de l’Harmonie municipale de La Châtre .
Rue des Rouettes La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Harmonie municipale will give its grand concert at the halle des rouettes.
L’événement Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Pays de George Sand