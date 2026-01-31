Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre

Concert de l'Harmonie Municipale

Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre dimanche 31 mai 2026.

Concert de l’Harmonie Municipale

Rue des Rouettes La Châtre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

L’Harmonie municipale donnera son grand concert à la halle des rouettes.
Rendez-vous Dimanche 31 mai à 15h à la la Halle des Rouettes de la Châtre pour une nouvelle édition du grand concert de l’Harmonie municipale de La Châtre   .

Rue des Rouettes La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Harmonie municipale will give its grand concert at the halle des rouettes.

L’événement Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Pays de George Sand