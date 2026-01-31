Concert de l’Harmonie Municipale La Châtre

Concert de l’Harmonie Municipale

Rue des Rouettes La Châtre Indre

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

2026-05-31

L’Harmonie municipale donnera son grand concert à la halle des rouettes.

Rendez-vous Dimanche 31 mai à 15h à la la Halle des Rouettes de la Châtre pour une nouvelle édition du grand concert de l’Harmonie municipale de La Châtre .

Rue des Rouettes La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Harmonie municipale will give its grand concert at the halle des rouettes.

