1,2,3 ciné Projection jeunesse Mary Anning La Châtre

1,2,3 ciné Projection jeunesse Mary Anning
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-25 15:30:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Séance pour le jeune public dans le cadre de 1.2.3 CinéFamilles
Projection du film « Mary Anning » dès 6 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné ! 8 .
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76
English :
Screening for young audiences as part of the 1.2.3 Ciné Winter Festival
German :
Vorführung für das junge Publikum im Rahmen des Winterfestivals 1.2.3 Ciné
Italiano :
Proiezione per il pubblico giovane nell’ambito del 1.2.3 Ciné Winter Festival
Espanol :
Proyección para el público joven en el marco del Festival de Invierno 1.2.3 Ciné
