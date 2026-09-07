1,2,3 POQUELIN – Première soirée, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

1,2,3 POQUELIN – Première soirée Vendredi 2 octobre, 20h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif A de 16€ à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Le Malade imaginaire, L’Avare, ou Les Egotistes sont quelques-unes des pièces emblématiques de Molière qui nourrissent le nouvel opus du collectif flamand tg STAN. Une plongée théâtrale hors des chemins battus tant sa manière d’aborder la farce, la satire ou la comédie est originale et audacieuse. Le public a le choix : vivre l’expérience sur une ou deux tra¬versées de l’œuvre de Molière sur des soirées différentes ou une intégrale de cette épopée… inclassable et inoubliable.

Les tg STAN écrivent un nouveau chapitre très attendu à leur feuilleton consacré à Molière dont ils réexaminent les textes, en modifient certains, voire même échangent les rôles. Ils créent un autre Poquelin avec toujours la même force corrosive, le même burlesque trivial, le même amour du texte et le même plaisir du jeu qui créent une connivence immédiate avec les spectateurs, dans l’esprit du théâtre de tréteaux des origines.

Loin d’être une reconstitution historique, la nouvelle pièce, toujours dépouillée de fioritures, regorge d’inventivité à force d’être pétrie et modelée comme l’argile ! Bref, de l’humour, des conflits classiques et des surprises théâtrales attendent le public séduit par l’écriture mordante de Molière et les mises en scène incisives du collectif. Les répliques fusent, les anecdotes s’enchaînent… Imprévisible et jubilatoire !

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/744846-1-2-3-poquelin-partie-1-tout-public »}]

1,2,3 POQUELIN tg STAN – Belgique théâtre

Kurt Van der Elst