Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan
samedi 12 septembre 2026 · Parking du Bowling Saint-Léger · Draguignan
Informations pratiques
Soirée foodtrucks et années 80′ Samedi 12 septembre, 17h00 Parking du Bowling Saint-Léger Var
Réservation de tables : 2 €/ personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Soirée foodtrucks et années 80 organisée par l’association des commerçants Saint Léger.
Réservation de tables : 2 €/ personne
Samedi 12 septembre — parking du bowling Saint-Léger et impasse des geraniums
Parking du Bowling Saint-Léger 42 impasse des Géraniums, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Soirée foodtrucks et années 80′
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