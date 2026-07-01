Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan

Informations pratiques

Soirée foodtrucks et années 80′ Samedi 12 septembre, 17h00 Parking du Bowling Saint-Léger Var

Réservation de tables : 2 €/ personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Soirée foodtrucks et années 80 organisée par l’association des commerçants Saint Léger.

Réservation de tables : 2 €/ personne

Samedi 12 septembre — parking du bowling Saint-Léger et impasse des geraniums

Parking du Bowling Saint-Léger 42 impasse des Géraniums, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Soirée foodtrucks et années 80′