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Le chemin de Freya – Cours de pilâtes, 332 boulevards des remparts, Draguignan

mardi 15 septembre 2026 · 332 boulevards des remparts · Draguignan

Le chemin de Freya – Cours de pilâtes, 332 boulevards des remparts, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
332 boulevards des remparts
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
18 € le cours - 150 € les 10 cours

Le chemin de Freya – Cours de pilâtes 15 et 16 septembre 332 boulevards des remparts Var

18 € le cours – 150 € les 10 cours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Claire, professeure de pîlates depuis 7 ans et diplômée en suisse, vous propose des cours de pilâtes au Centre d’activités Les Remparts :
Cours adultes

  • Mardi 10h30-11h30
  • Mercredi 17h30-18h30
  • Jeudi 12h30-13h30

Cours enfant (7/10 ans)

  • Mercredi 16h30-17h30

Plus d’infos : 06 26 91 51 59 ou lechemindefreya@gmail.com

332 boulevards des remparts Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lechemindefreya@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lechemindefreya@gmail.com »}]
Le chemin de Freya – Cours de pilâtes

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