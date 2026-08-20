Le chemin de Freya – Cours de pilâtes, 332 boulevards des remparts, Draguignan
mardi 15 septembre 2026 · 332 boulevards des remparts · Draguignan
Informations pratiques
Le chemin de Freya – Cours de pilâtes 15 et 16 septembre 332 boulevards des remparts Var
18 € le cours – 150 € les 10 cours
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Claire, professeure de pîlates depuis 7 ans et diplômée en suisse, vous propose des cours de pilâtes au Centre d’activités Les Remparts :
Cours adultes
- Mardi 10h30-11h30
- Mercredi 17h30-18h30
- Jeudi 12h30-13h30
Cours enfant (7/10 ans)
- Mercredi 16h30-17h30
Plus d’infos : 06 26 91 51 59 ou lechemindefreya@gmail.com
332 boulevards des remparts Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lechemindefreya@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lechemindefreya@gmail.com »}]
Le chemin de Freya – Cours de pilâtes
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