Le chemin de Freya – Cours de pilâtes, 332 boulevards des remparts, Draguignan

Informations pratiques

Le chemin de Freya – Cours de pilâtes 15 et 16 septembre 332 boulevards des remparts Var

18 € le cours – 150 € les 10 cours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Claire, professeure de pîlates depuis 7 ans et diplômée en suisse, vous propose des cours de pilâtes au Centre d’activités Les Remparts :

Cours adultes

Mardi 10h30-11h30

Mercredi 17h30-18h30

Jeudi 12h30-13h30

Cours enfant (7/10 ans)

Mercredi 16h30-17h30

Plus d’infos : 06 26 91 51 59 ou lechemindefreya@gmail.com

332 boulevards des remparts Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lechemindefreya@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lechemindefreya@gmail.com »}]

Le chemin de Freya – Cours de pilâtes