Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Repas couscous Vendredi 11 septembre, 11h30 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T11:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:30:00+02:00

Repas organisé par l’Amicale dracénoise des rapatriés et leurs amis.

Salle Malraux – Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Repas couscous