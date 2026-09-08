UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

vendredi 11 septembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Repas couscous Vendredi 11 septembre, 11h30 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T11:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T11:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:30:00+02:00

Repas organisé par l’Amicale dracénoise des rapatriés et leurs amis.
Salle Malraux – Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Repas couscous

À voir aussi à Draguignan (Var)