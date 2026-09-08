AGENDA · Draguignan
Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
vendredi 11 septembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Repas couscous Vendredi 11 septembre, 11h30 Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T11:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T11:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:30:00+02:00
Repas organisé par l’Amicale dracénoise des rapatriés et leurs amis.
Salle Malraux – Saint-Exupéry
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Repas couscous
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