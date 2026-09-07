AGENDA · Draguignan
Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan
jeudi 10 septembre 2026 · Info Jeunes · Draguignan
Informations pratiques
Blind test alert ! Let’s play ! Jeudi 10 septembre, 17h30 Info Jeunes Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Viens avec ta team nous montrer qui a vraiment la meilleure culture musicale !
jeudi 10 septembre à partir de 17h30 à l’Info jeunes.
Animé par Enigmaniac.
Info Jeunes Place Claude Gay, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 27 00
Tu reconnais Aya, Jul, Beyoncé ou les classiques qui passent dans la voiture de tes parents ?
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