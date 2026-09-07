Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan

Informations pratiques

Blind test alert ! Let’s play ! Jeudi 10 septembre, 17h30 Info Jeunes Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Viens avec ta team nous montrer qui a vraiment la meilleure culture musicale !

jeudi 10 septembre à partir de 17h30 à l’Info jeunes.

Animé par Enigmaniac.

Info Jeunes Place Claude Gay, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 27 00

Tu reconnais Aya, Jul, Beyoncé ou les classiques qui passent dans la voiture de tes parents ?