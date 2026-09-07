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Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan

jeudi 10 septembre 2026 · Info Jeunes · Draguignan

Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Info Jeunes
Adresse
Place Claude Gay, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Blind test alert ! Let’s play ! Jeudi 10 septembre, 17h30 Info Jeunes Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Viens avec ta team nous montrer qui a vraiment la meilleure culture musicale !
jeudi 10 septembre à partir de 17h30 à l’Info jeunes.
Animé par Enigmaniac.

Info Jeunes Place Claude Gay, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 27 00
Tu reconnais Aya, Jul, Beyoncé ou les classiques qui passent dans la voiture de tes parents ?

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