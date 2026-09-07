Journées européennes du patrimoine 2026, Draguignan, Draguignan
jeudi 17 septembre 2026 · Draguignan
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 2026 17 et 18 septembre Draguignan Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
LANCEMENT DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Jeudi 17 à 18h
Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. Présentation du Bulletin Tome LXII, année 2026 au siège de la Société, 21 allées d’Azémar. societudesdraguignan@gmail.com – 04 94 68 38 32
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU VAR
Vendredi 18 – 18h à 20h
• Atelier de découverte du Cyanotype,
• Atelier de création numérique de BD avec l’application BDnF,
• Atelier de création de badge,
• Pour les plus grands : visite de la médiathèque.
363 boulevard Lafourcade
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AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL CHABRAN
Vendredi 18 – 18h30
Draguignan, les photographes du XXe siècle
Découvrez la vie locale à travers l’œil des photographes Dracénois de 1914 aux années 80 par Michel Delannoy. Durée 1h.
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HAMEAU DU FLAYOSQUET
Vendredi 18 – Samedi 19
14h – 18h : visites du hameau du Flayosquet et de sa chapelle organisées par l’association des Naturalistes du Flayosquet et de Provence. Visite du cabinet de curiosités : minéraux, fossiles, coquillages, oursins, roches de l’Estérel, des Maures et et du Tanneron.
Expositions : Le passé minier du Var : la fluorine et la baryte et photos de pigeonniers. Accès libre sans réservation.
Samedi 19
18h : De l’Univers à la Terre – Conférence de Jacques Gautier
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CINÉMA CGR
Vendredi 18 – Vers 20h
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts.
Projection en avant-première du film Les roches rouges, de Bruno Dumont, suivi d’un échange avec l’équipe du film.
Tarif réduit pour les titulaires d’un billet d’entrée à l’exposition Les roches rouges. Distribution Les Films du Losange
Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:societudesdraguignan@gmail.com »}]
Programme de jeudi et vendredi
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan 10 septembre 2026
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- Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan 12 septembre 2026
- Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan 12 septembre 2026