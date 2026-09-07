Journées européennes du patrimoine 2026, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 17 et 18 septembre Draguignan Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

LANCEMENT DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Jeudi 17 à 18h

Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. Présentation du Bulletin Tome LXII, année 2026 au siège de la Société, 21 allées d’Azémar. societudesdraguignan@gmail.com – 04 94 68 38 32

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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU VAR

Vendredi 18 – 18h à 20h

• Atelier de découverte du Cyanotype,

• Atelier de création numérique de BD avec l’application BDnF,

• Atelier de création de badge,

• Pour les plus grands : visite de la médiathèque.

363 boulevard Lafourcade

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AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL CHABRAN

Vendredi 18 – 18h30

Draguignan, les photographes du XXe siècle

Découvrez la vie locale à travers l’œil des photographes Dracénois de 1914 aux années 80 par Michel Delannoy. Durée 1h.

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HAMEAU DU FLAYOSQUET

Vendredi 18 – Samedi 19

14h – 18h : visites du hameau du Flayosquet et de sa chapelle organisées par l’association des Naturalistes du Flayosquet et de Provence. Visite du cabinet de curiosités : minéraux, fossiles, coquillages, oursins, roches de l’Estérel, des Maures et et du Tanneron.

Expositions : Le passé minier du Var : la fluorine et la baryte et photos de pigeonniers. Accès libre sans réservation.

Samedi 19

18h : De l’Univers à la Terre – Conférence de Jacques Gautier

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CINÉMA CGR

Vendredi 18 – Vers 20h

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts.

Projection en avant-première du film Les roches rouges, de Bruno Dumont, suivi d’un échange avec l’équipe du film.

Tarif réduit pour les titulaires d’un billet d’entrée à l’exposition Les roches rouges. Distribution Les Films du Losange

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:societudesdraguignan@gmail.com »}]

Programme de jeudi et vendredi