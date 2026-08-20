Journées Européennes du patrimoine au musée de l’artillerie, Musée du Canon et des Artilleurs, Draguignan

Informations pratiques

Journées Européennes du patrimoine au musée de l’artillerie 19 et 20 septembre Musée du Canon et des Artilleurs Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine : patrimoine en péril, le musée de l’Artillerie proposera des visites commentées autour de la protection du patrimoine en cas de conflits : convention de la Haye et présentaton du bouclier bleu.

visites guidées à 10h00 et 11h00 puis 14h00, 15h00, 16h00 (samedi et dimanche)

Musée du Canon et des Artilleurs Avenue de la Grande Armée, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483081385 https://artillerie.asso.fr/musee/ À travers ses collections, le musée retrace l’évolution technique et tactique de l’Artillerie française de ses origines jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, met en évidence les progrès techniques et leur influence sur l’art de la guerre. Le musée présente une importante collection de canons anciens et modernes, de munitions et de reconstitutions ainsi que des uniformes et des armes individuelles. Couvrant la période allant de l’Antiquité à 1950, le musée développe plus particulièrement la période 1870 à 1945. Parmi les objets remarquables, on peut citer un canon classique de 1739, un affût Gribeauval d’époque ou encore le prototype fabriqué en 1896 portant le numéro 6 du canon de 75 modèle 1897.

A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine : patrimoine en péril, le musée de l’Artillerie proposera des visites commentées autour de la protection du patrimoine en cas :…

musée de l’artillerie