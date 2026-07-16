Une clôture en fanfare, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Une clôture en fanfare Samedi 29 août, 10h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:30:00+02:00

Samedi 29 août

Le musée vous invite à clôturer son exposition dans une ambiance festive et conviviale lors d’une journée guinguette, placée sous le signe de la musique, de la création et du partage.

10h – 16h : L’art du tournage

Le matin sera placé sous le signe de la créativité avec l’école Escoulen des tourneurs sur bois. Petits et grands pourront s’initier à l’art du tournage et créer leur propre toupie en bois. Une activité originale qui permet de repartir avec un objet unique, fabriqué de ses propres mains, tout en découvrant ce savoir-faire traditionnel.

Une expérience ludique et pédagogique, idéale pour éveiller la curiosité des enfants et émerveiller les adultes.

à partir de 6 ans – Gratuit sur réservation

16h – 18h : Atelier d’initiation musicale

L’après-midi sera rythmé par la fanfare de la Redonne, qui fête ses 20 ans cette année. Elle proposera un atelier d’initiation musicale de 45 minutes, où chacun pourra s’essayer aux instruments et découvrir les bases de la musique en s’amusant. L’atelier se conclura par un concert amateur, dans lequel les participants pourront restituer les morceaux travaillés. Un moment interactif qui allie apprentissage et plaisir de jouer ensemble.

à partir de 14 ans – Gratuit sur réservation

19h – 20h30 : Concert festif de la fanfare de la Redonne

Ambiance guinguette, laissez-vous emporter par les rythmes entraînants et la bonne humeur de la fanfare, pour danser, chanter et célébrer la fin de l’exposition dans la joie et la convivialité.

Durée 1h30 – Accès libre.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Clôture de l’exposition Fêtes populaires