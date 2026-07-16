UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

Nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

vendredi 28 août 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Nouveaux arrivants Vendredi 28 août, 18h30 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

La soirée dédiée à l’accueil des nouveaux dracénois se déroulera le vendredi 28 août à partir de 18h30 au complexe Saint-Exupéry.

Comme chaque année, ce beau moment de convivialité s’adresse aux nouvellement arrivés depuis le mois de septembre 2025. L’occasion de recevoir le kit de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à leur bonne installation à Draguignan et de tisser des liens avec les citoyens.

Inscription avant le 23 août en précisant le nombre d’adultes et d’enfants en écrivant à nouveauxarrivants@ville-draguignan.fr

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nouveauxarrivants@ville-draguignan.fr »}]
Accueillir les nouveaux arrivants

À voir aussi à Draguignan (Var)