Nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Nouveaux arrivants Vendredi 28 août, 18h30 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

La soirée dédiée à l’accueil des nouveaux dracénois se déroulera le vendredi 28 août à partir de 18h30 au complexe Saint-Exupéry.

Comme chaque année, ce beau moment de convivialité s’adresse aux nouvellement arrivés depuis le mois de septembre 2025. L’occasion de recevoir le kit de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à leur bonne installation à Draguignan et de tisser des liens avec les citoyens.

Inscription avant le 23 août en précisant le nombre d’adultes et d’enfants en écrivant à nouveauxarrivants@ville-draguignan.fr

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nouveauxarrivants@ville-draguignan.fr »}]

Accueillir les nouveaux arrivants