Nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
vendredi 28 août 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Nouveaux arrivants Vendredi 28 août, 18h30 Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
La soirée dédiée à l’accueil des nouveaux dracénois se déroulera le vendredi 28 août à partir de 18h30 au complexe Saint-Exupéry.
Comme chaque année, ce beau moment de convivialité s’adresse aux nouvellement arrivés depuis le mois de septembre 2025. L’occasion de recevoir le kit de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à leur bonne installation à Draguignan et de tisser des liens avec les citoyens.
Inscription avant le 23 août en précisant le nombre d’adultes et d’enfants en écrivant à nouveauxarrivants@ville-draguignan.fr
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nouveauxarrivants@ville-draguignan.fr »}]
Accueillir les nouveaux arrivants
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