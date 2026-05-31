MBA – Les journées d’Octave, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

MBA – Les journées d’Octave 27 – 29 août Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29

Entrée et animations gratuites

En cette fin d’été, participez à trois jours de rencontres, de conférences, de visites et d’ateliers autour des arts visuels ! Spécialistes, passionnés et curieux se retrouvent autour de l’actualité de la recherche de l’histoire de l’art et partagent des moments festifs. Chaque journée se clôt par un évènement festif (concert, cinéma, sortie de résidence…).

Thématique de l’édition 2026 : Désir de rivage

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mba@ville-draguignan.fr »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Festival de l’histoire de l’art