Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes, Draguignan, Draguignan
Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes, Draguignan, Draguignan vendredi 28 août 2026.
Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes Vendredi 28 août, 19h00 Draguignan Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose une immersion nocturne pour découvrir la face cachée de notre biodiversité locale.
Bien loin de l’image de petite « mite » gris et terne, le monde de la nuit cache des trésors de couleurs, de motifs complexes et de formes fascinantes. Au programme de cette soirée : Observation des papillons nocturnes grâce à l’installation d’un drap lumineux, une technique douce pour attirer les spécimens sans les capturer.
Venez découvrir comment ces insectes s’orientent grâce à la lune et leur rôle essentiel de pollinisateurs de l’ombre.
Vêtements : Prévoyez de quoi vous couvrir (les nuits peuvent être fraîches, une lampe frontale.
Éthique : On observe avec les yeux, on évite de toucher les ailes fragiles !
Réservations auprès de : var@lpo.fr
En partenariat avec la ville de Draguignan
Crédit photo : Julien Buissart
Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « var@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:var@lpo.fr »}]
Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 5 juin 2026
- Soirée italienne, Place du Marché, Draguignan 5 juin 2026
- CONCERT OREPA, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan 5 juin 2026
- Visite et atelier – Exposition l’été à la mode, Chapelle de l’Observance, Draguignan 6 juin 2026
- Escrime – Finale départementale du Var/ Loisir adulte, Salle Rodolphe Nasarre, Draguignan 6 juin 2026