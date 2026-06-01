Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes, Draguignan, Draguignan

Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes Vendredi 28 août, 19h00 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose une immersion nocturne pour découvrir la face cachée de notre biodiversité locale.

Bien loin de l’image de petite « mite » gris et terne, le monde de la nuit cache des trésors de couleurs, de motifs complexes et de formes fascinantes. Au programme de cette soirée : Observation des papillons nocturnes grâce à l’installation d’un drap lumineux, une technique douce pour attirer les spécimens sans les capturer.

Venez découvrir comment ces insectes s’orientent grâce à la lune et leur rôle essentiel de pollinisateurs de l’ombre.

Vêtements : Prévoyez de quoi vous couvrir (les nuits peuvent être fraîches, une lampe frontale.

Éthique : On observe avec les yeux, on évite de toucher les ailes fragiles !

Réservations auprès de : var@lpo.fr

En partenariat avec la ville de Draguignan

Crédit photo : Julien Buissart

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « var@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:var@lpo.fr »}]

Quand la nuit s’anime : rencontre avec les papillons nocturnes