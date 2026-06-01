Musée de l’Artillerie – Artilleurs en Extrême-Orient !, Musée de l’Artillerie, Draguignan
Musée de l’Artillerie – Artilleurs en Extrême-Orient !, Musée de l’Artillerie, Draguignan mardi 9 juin 2026.
Musée de l’Artillerie – Artilleurs en Extrême-Orient ! 9 juin 2026 – 15 juin 2027, certains mardis Musée de l’Artillerie Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:30:00+02:00
Fin : 2027-06-15T09:00:00+02:00 – 2027-06-15T17:30:00+02:00
Le musée de l’Artillerie, musée de France, vous propose de découvrir son exposition du 8 juin 2026 au 31 mai 2027 :
À l’occasion du 70ème anniversaire du départ des derniers soldats français d’Indochine, le musée de l’Artillerie présentera le rôle de l’artillerie en Extrême-Orient, de la bataille de Saigon en 1859 à la bataille de Diên Biên Phù en 1954.
Infos pratiques :
1580 Av. de la Grande Armée
Le musée est gratuit.
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél : 04 83 08 13 86
Musée de l’Artillerie 1580, avenue de la Grande Armée, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « musee.artillerie@worldonline.fr »}]
Exposition
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