Exposition Draguignan en regard – explorer sa ville autrement., Chapelle de l’Observance, Draguignan
Exposition Draguignan en regard – explorer sa ville autrement., Chapelle de l’Observance, Draguignan mardi 9 juin 2026.
Exposition Draguignan en regard – explorer sa ville autrement. 9 – 17 juin Chapelle de l’Observance Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Exposition de la classe de CM1 de Madame Batard – École Marcel Pagnol :
Draguignan en regard – explorer sa ville autrement.
Du 9 au 17 juin inclus dans le cloître de la Chapelle de l’Observance.
Vernissage le 9 juin à partir de 17h30 sur le parvis de la Chapelle de l’Observance.
Avec la participation de 24 jeunes artistes :
Corentin, Samira, Wassim, Léona, Hamza, Imad adine, Ayoub, Naëlle, Ali Fira, kaïs, Novak, Iron, Omar, Ilyasse, Asma, Tom, Paolo, Erwin, Élisa, Kelly, Manel, Ylyes,, Hajar, Florina.
Encadrés par trois artistes :
Bertrand Bigo des caboch’arts pour la photographie, Elena Tikhomirova du studio des artistes pour la peinture et le 2D, Sandrine Guthmuller de trait libre pour la 3D.
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Classe transplantée artistique 2026
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