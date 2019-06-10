Théâtre – Présentation de saison 2026–2027, Théâtres en Dracénie, Draguignan

Théâtre – Présentation de saison 2026–2027 9 et 10 juin Théâtres en Dracénie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Présentation de saison 2026–2027

Rendez-vous au théâtre de l’Esplanade pour découvrir une nouvelle saison pleine de surprises, d’émotions et de spectacles incontournables ✨

Deux dates au choix :

• Mardi 9 juin à 19h

• Mercredi 10 juin à 19h

Au programme :

Présentation de la saison 2026–2027

Verre de l’amitié à l’issue de la soirée

Venez partager ce moment privilégié et lever le voile sur une année culturelle riche et inspirante !

️ Ouverture de la billetterie : jeudi 11 juin à 10h

Réservez dès maintenant vos places : https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/705842-presentation-de-saison-2026-2027

Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/705842-presentation-de-saison-2026-2027 »}] [{« link »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/705842-presentation-de-saison-2026-2027 »}]

Présentation de saison 2026–2027