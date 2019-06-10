Théâtre – Présentation de saison 2026–2027, Théâtres en Dracénie, Draguignan
Théâtre – Présentation de saison 2026–2027, Théâtres en Dracénie, Draguignan mardi 9 juin 2026.
Théâtre – Présentation de saison 2026–2027 9 et 10 juin Théâtres en Dracénie Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Présentation de saison 2026–2027
Rendez-vous au théâtre de l’Esplanade pour découvrir une nouvelle saison pleine de surprises, d’émotions et de spectacles incontournables ✨
Deux dates au choix :
• Mardi 9 juin à 19h
• Mercredi 10 juin à 19h
Au programme :
Présentation de la saison 2026–2027
Verre de l’amitié à l’issue de la soirée
Venez partager ce moment privilégié et lever le voile sur une année culturelle riche et inspirante !
️ Ouverture de la billetterie : jeudi 11 juin à 10h
Réservez dès maintenant vos places : https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/705842-presentation-de-saison-2026-2027
Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/705842-presentation-de-saison-2026-2027 »}] [{« link »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/705842-presentation-de-saison-2026-2027 »}]
Présentation de saison 2026–2027
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