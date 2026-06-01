Dans ma bulle, Théâtres en Dracénie, Draguignan

Dans ma bulle Dimanche 7 juin, 17h30 Théâtres en Dracénie Var

Tarifs : 18€ adultes / -10 ans : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dimanche 7 juin à 17h30 au théâtre de l’Esplanade, assistez au spectacle de danse « Dans ma bulle » présenté par Deux Temps Trois Mouvements.

Tarifs : 18€ adultes / -10 ans : 12€.

Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 05 57 18 »}]

Spectacle de danse le 7 juin