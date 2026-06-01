Dans ma bulle, Théâtres en Dracénie, Draguignan
Dans ma bulle, Théâtres en Dracénie, Draguignan dimanche 7 juin 2026.
Dans ma bulle Dimanche 7 juin, 17h30 Théâtres en Dracénie Var
Tarifs : 18€ adultes / -10 ans : 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Dimanche 7 juin à 17h30 au théâtre de l’Esplanade, assistez au spectacle de danse « Dans ma bulle » présenté par Deux Temps Trois Mouvements.
Tarifs : 18€ adultes / -10 ans : 12€.
Théâtres en Dracénie boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 05 57 18 »}]
Spectacle de danse le 7 juin
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