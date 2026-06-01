Spectacle « Un temps pour toi » – La compagnie du Pestacle, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
Spectacle « Un temps pour toi » – La compagnie du Pestacle, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan jeudi 11 juin 2026.
Spectacle « Un temps pour toi » – La compagnie du Pestacle Jeudi 11 juin, 09h30, 10h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
0-3 ans Gratuit – Sur réservation en médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T10:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:30:00+02:00
Dans un décor qui nous évoque un carrousel, ça tourne, vole, balance dans un espace scénique soigné. L’amusement et le dialogue des voix créent différents temps : des temps de jeux de doigts, des temps d’écoute et de sons, des chansons signées, des marionnettes que l’on voit grandir, un accordéon qui fait tourner le manège…
0-3 ans Gratuit – Sur réservation en médiathèque
Jeudi 11 juin à 9h30 et 10h30
Auditorium, Pôle culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
Spectacle « Un temps pour toi » – La compagnie du Pestacle
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