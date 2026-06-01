« Au cœur des maths », Hôtel de Ville, Draguignan

« Au cœur des maths » Jeudi 11 juin, 14h00 Hôtel de Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Au coeur des maths est un concours ludique et créatif qui propose à chacun de découvrir la beauté des mathématiques et à relever des défis amusants comme de la peinture, du collage, des mosaïques, maquette, sculpture, graff, etc.

« Au cœur des Maths » est une action mise en place par l’ACOPA à partir de la rentrée 2025, dans le but de contribuer à une dynamique autour des Mathématiques dans les établissements scolaires des Académies de Nice et d’Aix-Marseille.

Public : élèves de collèges et lycées.

Salle des Cordeliers – Hôtel de ville

Hôtel de Ville 28 Georges Cisson, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ville-draguignan.fr/ [{« type »: « email », « value »: « acdm.acopa@gmail.com »}]

Concours