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AGENDA · Draguignan

Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan

samedi 12 septembre 2026 · Parc Haussmann · Draguignan

Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Parc Haussmann
Adresse
1 avenue Jean Boyer, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Salon de l’animal en ville Samedi 12 septembre, 09h00 Parc Haussmann Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

La 2e édition du salon de l’animal aura lieu au parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.
Salon de l’animal en ville

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