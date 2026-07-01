Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan

Informations pratiques

Salon de l’animal en ville Samedi 12 septembre, 09h00 Parc Haussmann Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

La 2e édition du salon de l’animal aura lieu au parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

Salon de l’animal en ville