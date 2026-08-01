127ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille
vendredi 28 août 2026 · Cours Hyacinthe Bellon · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
127ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois
Du vendredi 28 au lundi 31 août 2026.
Vendredi 28 août 10-17h animation arènes gonflables de la FFCC 17h30 école de raseteurs 19h ouverture officielle des festivités 20h ouverture de la Bodéga
Samedi 29 août 11h abrivado 17h Course camarguaise 20h Soirée bodéga
Dimanche 30 août 11h abrivado 16h30 Course camarguaise 20h Soirée bodéga
Lundi 31 août 11h abrivado 17h Course de vaches. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
C’est déjà la 128ème anniversaire du Club Taurin Fontvieillois! Pendant 4 jours venez assister à des Abrivados, Courses Camarguaises et bien sûr, les fameuses soirées bodega!
Programme 128ème anniversaire du Club Taurin Fontvieillois
Vendredi 28 Août
10h à 17h Animation arènes gonflables de la FFCC, pour les enfants offert par le Comité des Fêtes de Fontvieille
17h Aux arènes Ecole de raseteurs d’Arles avec taureaux jeunes de la manade Chauvet
19h Ouverture officielle des festivités du 128ème anniversaire
20h: Sur le champ de foire Bodéga soirée à thème repas repas Paëlla du chef et raisins 20€ vin non compris (réservation obligatoire 06 31 79 37 15)
Samedi 29 Août
11h Abrivado par la manade l’Amista
17h Aux arènes Concours de manades comptant pour le Trophée de l’avenir, San Juan, 17ème finale du Crochet d’Argent espoir et remise des prix en piste, Tarif 10€
19h30 Ouverture Bodéga avec DJ Joris
20h: Sur le champ de foire Bodéga soirée à thème repas repas Magret de canard, pommes de terres sautées, tomates à la provençale et tarte aux pommes, 20€ vin non compris (réservation obligatoire 06 31 79 37 15)
Dimanche 30 Août
Journée animée par la pena
11h Abrivado par la manade l’Amista
16h30h Aux arènes Concours de manade comptant pour le Trophée des As, San Juan, 54ème finale du Crochet d’Argent, Grande Capelado à l’issue de la course et remise des prix en piste, Tarif entrée générale 13€
19h30 Ouverture Bodéga avec DJ Joris
20h: Sur le champ de foire Bodéga soirée à thème repas repas Omelette aux oignions et lardons 10€ vin compris (réservation obligatoire 06 31 79 37 15)
Lundi 31 Août
11h: Abrivado manade Gillet
17h: Course de vaches aux arènes avec la manade Gillet .
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com
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English :
It’s already the 128th anniversary of the Club Taurin Fontvieillois! During days come to attend Abrivados, Courses Camarguaises and of course, the famous bodega evenings!
L’événement 127ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois Fontvieille a été mis à jour le 2026-08-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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