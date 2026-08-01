127ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

127ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois

Du vendredi 28 au lundi 31 août 2026.

Vendredi 28 août 10-17h animation arènes gonflables de la FFCC 17h30 école de raseteurs 19h ouverture officielle des festivités 20h ouverture de la Bodéga



Samedi 29 août 11h abrivado 17h Course camarguaise 20h Soirée bodéga



Dimanche 30 août 11h abrivado 16h30 Course camarguaise 20h Soirée bodéga



Lundi 31 août 11h abrivado 17h Course de vaches. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-28

C’est déjà la 128ème anniversaire du Club Taurin Fontvieillois! Pendant 4 jours venez assister à des Abrivados, Courses Camarguaises et bien sûr, les fameuses soirées bodega!

Programme 128ème anniversaire du Club Taurin Fontvieillois



Vendredi 28 Août

10h à 17h Animation arènes gonflables de la FFCC, pour les enfants offert par le Comité des Fêtes de Fontvieille

17h Aux arènes Ecole de raseteurs d’Arles avec taureaux jeunes de la manade Chauvet

19h Ouverture officielle des festivités du 128ème anniversaire

20h: Sur le champ de foire Bodéga soirée à thème repas repas Paëlla du chef et raisins 20€ vin non compris (réservation obligatoire 06 31 79 37 15)



Samedi 29 Août

11h Abrivado par la manade l’Amista

17h Aux arènes Concours de manades comptant pour le Trophée de l’avenir, San Juan, 17ème finale du Crochet d’Argent espoir et remise des prix en piste, Tarif 10€

19h30 Ouverture Bodéga avec DJ Joris

20h: Sur le champ de foire Bodéga soirée à thème repas repas Magret de canard, pommes de terres sautées, tomates à la provençale et tarte aux pommes, 20€ vin non compris (réservation obligatoire 06 31 79 37 15)



Dimanche 30 Août

Journée animée par la pena

11h Abrivado par la manade l’Amista

16h30h Aux arènes Concours de manade comptant pour le Trophée des As, San Juan, 54ème finale du Crochet d’Argent, Grande Capelado à l’issue de la course et remise des prix en piste, Tarif entrée générale 13€

19h30 Ouverture Bodéga avec DJ Joris

20h: Sur le champ de foire Bodéga soirée à thème repas repas Omelette aux oignions et lardons 10€ vin compris (réservation obligatoire 06 31 79 37 15)



Lundi 31 Août

11h: Abrivado manade Gillet

17h: Course de vaches aux arènes avec la manade Gillet .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

It’s already the 128th anniversary of the Club Taurin Fontvieillois! During days come to attend Abrivados, Courses Camarguaises and of course, the famous bodega evenings!

L’événement 127ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois Fontvieille a été mis à jour le 2026-08-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles