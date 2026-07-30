Les Fêtes des 4 Saisons présente: Olivai Gay Violoncelle ​Celia Oneto-Bensaid Piano au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Les Fêtes des 4 Saisons présente: Olivai Gay Violoncelle ​Celia Oneto-Bensaid Piano au Château de Montauban

Dimanche 6 septembre 2026.

Infos horaires à venir. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Concert sur le parvis du Château de Montauban Olivai Gay à la violoncelle et ​Celia Oneto-Bensaid au piano

Pour défendre cette forêt dans laquelle elle vit et se ressource,la violoncelliste invite les spectateurs à découvrir la musique autrement, au coeur de la nature. Ce sera la cas en ce premier dimanche de septembre, tout près du château de Montauban, en compagnie d’un grand Steinway piloté par une pianiste qui n’a pas froid aux yeux Celia Oneto-Bensaid.



NB Le lieu et l’horaire précis seront dévoilés sur ce site. .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fd4s.org

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English :

Concert in front of the Château de Montauban THE CURIOUS BARDS -… irresistible, from the stage to the pub! Irish Night

L’événement Les Fêtes des 4 Saisons présente: Olivai Gay Violoncelle ​Celia Oneto-Bensaid Piano au Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles