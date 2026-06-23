Atelier enfant L’herbier de Daudet Fontvieille
Atelier enfant L’herbier de Daudet Fontvieille mercredi 5 août 2026.
Fontvieille
Atelier enfant L’herbier de Daudet
Mercredi 5 août 2026 de 10h30 à 12h. Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier enfants ❁ 4€/Enfant
L’herbier de Daudet
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Une immersion dans l’univers poétique et végétal d’Alphonse Daudet. Au château de Montauban, chacun réalise un petit herbier littéraire (plantes, dessin, écriture).
Atelier enfants ❁ 4€/Enfant
L’herbier de Daudet
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Une immersion dans l’univers poétique et végétal d’Alphonse Daudet. Après une découverte de l’histoire de Daudet au château de Montauban, chacun réalise un petit herbier littéraire (plantes, dessin, écriture).
Château de Montauban
Fontvieille .
Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Children’s Workshop: 4? per child
Daudet’s Herbarium
For children ages 6 %E0 12. An immersion in the poetic and botanical world of Alphonse Daudet. At the Château de Montauban, each child will create a small literary herbarium (plants, drawings, writing).
L’événement Atelier enfant L’herbier de Daudet Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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