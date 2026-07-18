La Bodéga au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

La Bodéga au Bistrot des Canisses

Du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2026. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

La Bodega des Canisses revient cette année les 30, 31 Juillet et 1 & 2 Août 2026 ! 4 soirées d’exceptions…

Petite restauration…

Retrouvez Le Daron jeudi 30 Juillet qui mixera l’ouverture, comme depuis 3 ans, mais aussi Black Accord, Delon, Kiara et bien d’autres… Sans oublier nos performeurs.euses, danseurs.euses et nos artifices qui viendront sublimer le show pendant ces 4 soirs !

Rendez-vous aux Canisses, on vous attend nombreux . .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33

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English :

La Bodega des Canisses is back this year on 30 and 31 July and 1 and 2 August 2026 ! Four exceptional evenings…

Light refreshments…

L’événement La Bodéga au Bistrot des Canisses Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles