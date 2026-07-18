La Bodéga au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille
jeudi 30 juillet 2026 · Bistrot des Canisses · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
La Bodéga au Bistrot des Canisses
Du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2026. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
La Bodega des Canisses revient cette année les 30, 31 Juillet et 1 & 2 Août 2026 ! 4 soirées d’exceptions…
Petite restauration…
Retrouvez Le Daron jeudi 30 Juillet qui mixera l’ouverture, comme depuis 3 ans, mais aussi Black Accord, Delon, Kiara et bien d’autres… Sans oublier nos performeurs.euses, danseurs.euses et nos artifices qui viendront sublimer le show pendant ces 4 soirs !
Rendez-vous aux Canisses, on vous attend nombreux . .
Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33
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English :
La Bodega des Canisses is back this year on 30 and 31 July and 1 and 2 August 2026 ! Four exceptional evenings…
Light refreshments…
L’événement La Bodéga au Bistrot des Canisses Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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