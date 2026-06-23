Les soirées Karaoké au Restaurant le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille
Les soirées Karaoké au Restaurant le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille jeudi 23 juillet 2026.
Fontvieille
Les soirées Karaoké au Restaurant le Coin des Amis
Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19h.
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h.
Jeudi 6 août 2026 à partir de 19h.
Jeudi 20 août 2026 à partir de 19h. Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
Le Coin des Amis vous propose Les jeudis soirs de Karaoké !
Sur réservation sur le site internet du restaurant Une partie des bénéfices sera reversée à notre association ‘Sourires du Monde’ .
Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 77 78
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English :
Le Coin des Amis presents: Karaoke on Thursday evenings!
L’événement Les soirées Karaoké au Restaurant le Coin des Amis Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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