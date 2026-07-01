Fêtes Votives de la Saint-Pierre Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Fêtes Votives de la Saint-Pierre

Du vendredi 31 juillet au mercredi 5 août 2026.

Vendredi 31 juillet: 21h Soirée concert & repas

Samedi 1 août: 17h Course Camarguaise 21h30 Soirée Mousse

Dimanche 2 août: 11h abrivado 17h Course Camarguaise 21h30 Soirée DJ

Lundi 3 août: 11h Pena La Camargua 12h Aïoli 17h Course Camarguaise

Mardi 4 août: 10h à 17h journée des enfants 20h Repas concert Place de l’Eglise

Mercredi 5 août: 21h30 Soirée Jeu des Gardians Olympiades dans les arènes. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-31

La Fête Votive de la Saint-Pierre s’installe à Fontvieille pour plusieurs jours de festivités ! Courses camarguaises, concerts, de soirées festives, le comité des fêtes et le club taurin vous a préparé un programme riche et varié !

Programme de la Saint-Pierre



Vendredi 31 juillet

21h Soirée du Comité Place Fernand Arnaud avec l’orchestre Chris Remy suivie d’un repas Pâtes Party . Réservations auprès de Danielle au 06 81 83 23 86 ou auprès d’Élodie au 07 67 45 77 23



Samedi 1er août

17h Course camarguaise Arènes

Course de ligue PACA Manades Cavallini, Lautier, Founier & fils Raseteurs désignés par la FFCC Entrée générale 6€

21h30 Soirée mousse Place Fernand Arnaud



Dimanche 2 août

11h Abrivado manade l’Amista dans le centre du village

17h Course camarguaise Arènes Concours de Manades AS, Crochet d’argent, San Juan 26ème grand prix, 20ème souvenir Manolo Falomir, Grande Capelado, À l’issue de la course remise des prix en piste Concours de Manades Rubis de Chauvet, Bel Ami du Pantaï, Granada de Blatière-Bessac, Cadet de Lautier, Pistolet de Gillet, Capucin de Cavalini, HP Vendôme de Allard Raseteurs invités Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Kaïs Ouenouri, Francois Martin, Aziz Zidan, Julien Martinez, Maxence Chanat Entrée générale 13€

21h30 Place Fernand Arnaud, Show DJ Loris avec des musiciens et danseuses



Lundi 3 août

Place Fernand Arnaud

11h Pena La Camargua

12h Aïoli. Réservations auprès de Danielle au 06 81 83 23 86 ou auprès d’Elodie au 07 67 45 77 23

17h Course camarguaise Arènes 26ème Tau d’Argent, Hors trophée, Taü neuf, A l’issue de la course remise des prix en piste Avec les manades Martini, Du Rousty, Sylvéreal, Lagarde, Cavallini, Arllard, Blatière Bessac, Fanfone Guillierme Raseteurs invités Ludovic Bressy, Theo Camacho, Mohamed El Fatmi, Jérémy Ciacchini, Kylian Champetier Entrée générales 10€



Mardi 4 août

De 10h à 17h Journée des enfants offerte par le Comité des Fêtes, Place Fernand Arnaud

20h Repas avec animation musicale Place de l’Eglise. Réservations auprès de Danielle au 06 81 83 23 86 ou auprès d’Élodie au 07 67 45 77 23



Mercredi 5 août

21h30 Soirée jeu de gardians olympiades Manades Clement, Gillet, Conti Entrée générale 10€ .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

The Saint-Pierre Votive Festival is coming to Fontvieille for several days of celebrations! Camargue-style races, concerts and festive evenings the festival committee and the bullfighting club have put together a rich and varied programme for you!

L’événement Fêtes Votives de la Saint-Pierre Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles