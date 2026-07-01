Les Nuits du Parc Descordes RD 17 Fontvieille
samedi 18 juillet 2026 · RD 17 · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Les Nuits du Parc Descordes
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h. RD 17 Parc Descordes Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Nuits du Parc Descordes Un lieu unique Une ambiance authentique Des moments Des rencontres Des souvenirs !
Soirée uniquement sur réservation
Bar et Foodtruck sur place
Line-Up: Deep-House, Tech House, Techno
18h Guy Taragaz
20h Tabazz
22h Micka Reynaud
00h Koko .
RD 17 Parc Descordes Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 03 17 23
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English :
Les Nuits du Parc Descordes A unique venue An authentic atmosphere Special moments New encounters Lasting memories!
L’événement Les Nuits du Parc Descordes Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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