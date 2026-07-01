UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fontvieille

Les Nuits du Parc Descordes RD 17 Fontvieille

samedi 18 juillet 2026 · RD 17 · Fontvieille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
RD 17
Adresse
Parc Descordes
Ville
13990 Fontvieille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
20 20 20

Fontvieille

Les Nuits du Parc Descordes

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h. RD 17 Parc Descordes Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Les Nuits du Parc Descordes Un lieu unique Une ambiance authentique Des moments Des rencontres Des souvenirs !
Soirée uniquement sur réservation
Bar et Foodtruck sur place

Line-Up: Deep-House, Tech House, Techno
18h Guy Taragaz
20h Tabazz
22h Micka Reynaud
00h Koko   .

RD 17 Parc Descordes Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 03 17 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Nuits du Parc Descordes A unique venue An authentic atmosphere Special moments New encounters Lasting memories!

L’événement Les Nuits du Parc Descordes Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

À voir aussi à Fontvieille (Bouches-du-Rhône)