Les Nuits du Parc Descordes RD 17 Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Les Nuits du Parc Descordes

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h. RD 17 Parc Descordes Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Nuits du Parc Descordes Un lieu unique Une ambiance authentique Des moments Des rencontres Des souvenirs !

Soirée uniquement sur réservation

Bar et Foodtruck sur place



Line-Up: Deep-House, Tech House, Techno

18h Guy Taragaz

20h Tabazz

22h Micka Reynaud

00h Koko .

RD 17 Parc Descordes Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 03 17 23

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English :

Les Nuits du Parc Descordes A unique venue An authentic atmosphere Special moments New encounters Lasting memories!

L’événement Les Nuits du Parc Descordes Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles