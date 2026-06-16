Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Chemin de Montauban Fontvieille
Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Chemin de Montauban Fontvieille mardi 28 juillet 2026.
Fontvieille
Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands
Mardi 28 juillet 2026 de 19h à 23h. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Balade théâtrale dans les collines Lettres de mon moulin Proposée par la Cie Dans la cours des grands
L’histoire
Dans la lumière dorée d’un crépuscule provençal, au pied d’un vieux moulin, Alphonse Daudet, plume à la main, oreille au vent, écoute les habitants lui souffler des histoires oubliées.
Autour de lui, les personnages surgissent
La vaillante petite chèvre de Monsieur Seguin fuit sous la lune, en quête de liberté. Le curé de Cucugnan rêve de ses ouailles égarées, et de sermons qui grimpent au ciel comme des cierges. Le sous-préfet aux champs, se perd dans la nature comme une virgule dans un poème, les vieux finissent leurs jours sans faire de bruit mais espèrent la visite de leur petit fils et puis Cornille qui chante les louanges des moulins à vent, et puis les frères blancs, et puis et puis…
Dans cette fresque poétique et tendre, chaque scène est une lettre, chaque lettre une rencontre entre l’auteur, ses personnages, la Provence éternelle et un moulin témoin de tout cela.
Un hommage vibrant à la douceur de la nature, à l’ironie légère des êtres humains et à la magie des petites choses.
Distribution
ADAPTATION et MISE EN SCENE
Emmanuel FELL et Sandra TRAMBOUZE
AVEC:
Julien ASSELIN
Emmanuel FELL
Jean Marc FILLET
Cathy RUIZ
Sandra TRAMBOUZE
Recommandations
Prévoir Pique nique, eau, lampe électrique ou lumière du téléphone pour les déplacements entre les scènes chaussures au minimum de type baskets fermées, de quoi s’assoir par terre en pleine nature plaid, trépied ou rien…(les sièges avec dossier sont interdits)
Animaux et poussettes interdits
Merci de venir à pied au Château de Montauban et d’utiliser les parkings de la ville de Fontvieille.
Ne pas se garer dans le Château. .
Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Theatre walk in the hills: Lettres de mon moulin (Letters from my mill) Presented by the Cie ‘Dans la cours des grands’ (In the company of grown-ups)
L’événement Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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