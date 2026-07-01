Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille
vendredi 24 juillet 2026 · Bistrot des Canisses · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses
Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses, venez partager l’énergie et la passion d’une soirée andalouse inoubliable avec Pia de l’académie de flamenco d’Arles et ses musiciens Matéo Campos et Antonio Cortès !
Ouvert à tous, danseurs bienvenus !
Restauration sur place Cocktails et Tapas Ambiance garantie .
Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sevillian Evening at the Bistrot des Canisses come and share in the energy and passion of an unforgettable Andalusian evening with Pia from the Arles Flamenco Academy and her musicians, Matéo Campos and Antonio Cortès!
L’événement Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Fontvieille (Bouches-du-Rhône)
- Salon des vins et des olives des Alpilles à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 17 juillet 2026
- Les Nuits du Parc Descordes RD 17 Fontvieille 18 juillet 2026
- Les soirées Karaoké au Restaurant le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille 23 juillet 2026
- Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 24 juillet 2026
- Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Chemin de Montauban Fontvieille 28 juillet 2026