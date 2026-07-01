Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses, venez partager l’énergie et la passion d’une soirée andalouse inoubliable avec Pia de l’académie de flamenco d’Arles et ses musiciens Matéo Campos et Antonio Cortès !

Ouvert à tous, danseurs bienvenus !

Restauration sur place Cocktails et Tapas Ambiance garantie .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33

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English :

Sevillian Evening at the Bistrot des Canisses come and share in the energy and passion of an unforgettable Andalusian evening with Pia from the Arles Flamenco Academy and her musicians, Matéo Campos and Antonio Cortès!

L’événement Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles