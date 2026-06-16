Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille vendredi 24 juillet 2026.

Fontvieille

Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 22h.

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 22h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Les Entrepreneures Fontvieilloises ont le plaisir de vous inviter au Marché Nocturne des Créateurs & Artisans de Fontvieille sur deux dates cette année! Venez découvrir des artisans, créateurs et producteurs locaux passionnés

✨ Au programme • Créations artisanales uniques • Bougies, bijoux, décoration, accessoires et bien plus encore • Produits locaux • Idées cadeaux originales • Rencontres avec les créateurs • Ambiance estivale sous les Halles



Entrée libre et gratuite Venez soutenir l’artisanat local et partager un agréable moment en famille ou entre amis. .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 17 59 54 entrepreneusesfontvieilloises@gmail.com

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English :

The Fontvieille Women Entrepreneurs are delighted to invite you to the Fontvieille Night Market for Creators and Artisans! Come and discover passionate local artisans, creators and producers in a welcoming and friendly atmosphere.

L’événement Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles