Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille
Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille vendredi 24 juillet 2026.
Fontvieille
Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille
Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 22h.
Vendredi 21 août 2026 de 18h à 22h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Les Entrepreneures Fontvieilloises ont le plaisir de vous inviter au Marché Nocturne des Créateurs & Artisans de Fontvieille sur deux dates cette année! Venez découvrir des artisans, créateurs et producteurs locaux passionnés
✨ Au programme • Créations artisanales uniques • Bougies, bijoux, décoration, accessoires et bien plus encore • Produits locaux • Idées cadeaux originales • Rencontres avec les créateurs • Ambiance estivale sous les Halles
Entrée libre et gratuite Venez soutenir l’artisanat local et partager un agréable moment en famille ou entre amis. .
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 17 59 54 entrepreneusesfontvieilloises@gmail.com
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English :
The Fontvieille Women Entrepreneurs are delighted to invite you to the Fontvieille Night Market for Creators and Artisans! Come and discover passionate local artisans, creators and producers in a welcoming and friendly atmosphere.
L’événement Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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