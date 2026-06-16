Salon des vins et des olives des Alpilles à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Fontvieille

Salon des vins et des olives des Alpilles à Fontvieille

Vendredi 17 juillet 2026 de 10h à 21h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le Club 41 Saint-Rémy de Provence Les Alpilles organise pour la seconde année ce salon dédié aux richesses de notre terroir. Venez découvrir et déguster les vins et huiles d’olive issus des labels IGP Alpilles et AOP Vallée des Baux-de-Provence

Cet événement a également une belle dimension solidaire puisqu’il permettra de soutenir l’association Les Voiles de l’Espoir ⛵, qui œuvre en faveur d’enfants touchés par la maladie.



Programme



10:30 Présentation culinaire et gastronomique du Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes, avec Vincent ROUZAUD et un de ses Chefs.

11:30 Conférence de M. Thomas ERPICUM de la Société NUTREINE sur les bienfais de la cuisine Méditerranéenne

20h — Tirage de la Tombola

Tout au long de la journée, atelier à la découverte des arômes pour petits et grands.



Les Exposants



Domaine Dal Canto Ma clé des Vignes Mas Carlin Domaine de l’Abbaye de Pierredon Domaine du Deves Domaine de Lanzac — Saint Roch Domaine de Lanzac Domaine d’Eole Domaine Grand Fontanille –



Domaine de Lauzières Moulin de la Coquille Moulin Castellas Essence de Lumière Mas de l’Ange Moulin Cornille Moulin Coopératif de Mouriès Domaine Jolibois



Brasserie des Alpilles Nutreine Conservatoire des Cuisines Club 41 des Alpilles .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For the second year running, Club 41 Saint-Rémy-de-Provence Les Alpilles is organising this fair dedicated to the treasures of our region. Come and discover and taste the wines and olive oils bearing the IGP Alpilles and AOP Vallée des Baux-de-Provence labels

L’événement Salon des vins et des olives des Alpilles à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles