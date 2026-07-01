Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 19h. Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale du 14 Juillet au Restaurant LE COIN DES AMIS Afro OpenZic en live

Le groupe Afro OpenZic fera vibrer la Place Béas de Ségura à Fontvieille avec ses rythmes afro‑groove et son énergie communicative.



Viens danser, partager et célébrer le 14 juillet au Coin des Amis ! .

Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 77 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

14 July National Holiday at LE COIN DES AMIS Restaurant Afro OpenZic live

L’événement Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles