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Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille

mardi 14 juillet 2026 · Restaurant Le Coin des Amis · Fontvieille

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant Le Coin des Amis
Adresse
65, Cours Hyacinthe Bellon
Ville
13990 Fontvieille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fontvieille

Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 19h. Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fête Nationale du 14 Juillet au Restaurant LE COIN DES AMIS Afro OpenZic en live
Le groupe Afro OpenZic fera vibrer la Place Béas de Ségura à Fontvieille avec ses rythmes afro‑groove et son énergie communicative.

Viens danser, partager et célébrer le 14 juillet au Coin des Amis !   .

Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 77 78 

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English :

14 July National Holiday at LE COIN DES AMIS Restaurant Afro OpenZic live

L’événement Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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