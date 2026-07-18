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AGENDA · Fontvieille

Loto d’été à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

jeudi 6 août 2026 · Cours Hyacinthe Bellon · Fontvieille

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cours Hyacinthe Bellon
Adresse
Centre ville
Ville
13990 Fontvieille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fontvieille

Loto d’été à Fontvieille

Jeudi 6 août 2026 à partir de 18h30. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

L’association les Beaux Jours Fontvieillois organise son grand loto d’été sous les Halles!
De nombreux lots à gagner!
Restauration et buvette sur place

4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 cartons
12 quines, 2 cartons pleins, 1 consolante

Avec la participation des commerçants de Fontvieille   .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 84 30 55 

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English :

The Beaux Jours Fontvieillois association is organising its big summer bingo at Les Halles!

L’événement Loto d’été à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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