Loto d’été à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille
jeudi 6 août 2026 · Cours Hyacinthe Bellon · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Loto d’été à Fontvieille
Jeudi 6 août 2026 à partir de 18h30. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’association les Beaux Jours Fontvieillois organise son grand loto d’été sous les Halles!
De nombreux lots à gagner!
Restauration et buvette sur place
4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 cartons
12 quines, 2 cartons pleins, 1 consolante
Avec la participation des commerçants de Fontvieille .
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 84 30 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Beaux Jours Fontvieillois association is organising its big summer bingo at Les Halles!
L’événement Loto d’été à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Fontvieille (Bouches-du-Rhône)
- Les Nuits du Parc Descordes RD 17 Fontvieille 18 juillet 2026
- Les soirées Karaoké au Restaurant le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille 23 juillet 2026
- Le Marché nocturne des Créateurs & Artisans à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 24 juillet 2026
- Soirée Sévillane au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille 24 juillet 2026
- Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Chemin de Montauban Fontvieille 28 juillet 2026