Fête de Daudet Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille
dimanche 9 août 2026 · Cours Hyacinthe Bellon · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Fête de Daudet
Dimanche 9 août 2026.
11h: Messe en provençal à l’église
18h: Danses traditionnelles sous les Halles
21h30: Pegoulade dans les rues du village
22h: Danses, musique et chants. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Messe, danses et pegoulado pour la traditionnelle Fête de Daudet .
Programme:
11h Messe en provençal à l’église
18h Danses traditionnelles sous les Halles
21h30 Pégoulade avec les groupes traditionnelles traversée du village
22h Danses, musique et chants traditionnels, présentation des costumes
Théâtre de verdure Avenue des Moulins Sous le moulin de Daudet .
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49
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English :
Mass, dances and pegoulado for the traditional Fête de Daudet .
L’événement Fête de Daudet Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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