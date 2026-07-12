Soirée son et lumières Les Lumières de Fontvieille au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille
samedi 15 août 2026 · Chemin de Montauban · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Soirée son et lumières Les Lumières de Fontvieille au Château de Montauban
Samedi 15 août 2026 à partir de 19h30. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
✨ Soirée sous les étoiles Les Lumières de Fontvieille illuminent l’été ! ✨Le 15 août 2026, venez vivre une soirée magique dans le Parc du Château de Montauban !
Spectacle Son & Lumières avec une mise en lumière exceptionnelle du château.
Ambiance musicale live avec EKLA et DJ Louna pour prolonger la fête.
️ Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
✨ Venez admirer le Château de Montauban comme vous ne l’avez jamais vu !
Pour le confort et la sécurité de tous, le site est strictement non-fumeur.
️ En cas d’annulation de la soirée, le spectacle sera reporté au lendemain, le 16 août 2026. .
Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02
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English :
✨ An evening under the stars: ‘Les Lumières de Fontvieille’ lights up the summer! ✨ On 15 August 2026, come and enjoy a magical evening in the Parc du Château de Montauban!
L’événement Soirée son et lumières Les Lumières de Fontvieille au Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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