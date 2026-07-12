Soirée son et lumières Les Lumières de Fontvieille au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Soirée son et lumières Les Lumières de Fontvieille au Château de Montauban

Samedi 15 août 2026 à partir de 19h30. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

✨ Soirée sous les étoiles Les Lumières de Fontvieille illuminent l’été ! ✨Le 15 août 2026, venez vivre une soirée magique dans le Parc du Château de Montauban !

Spectacle Son & Lumières avec une mise en lumière exceptionnelle du château.

Ambiance musicale live avec EKLA et DJ Louna pour prolonger la fête.

️ Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place



✨ Venez admirer le Château de Montauban comme vous ne l’avez jamais vu !



Pour le confort et la sécurité de tous, le site est strictement non-fumeur.

️ En cas d’annulation de la soirée, le spectacle sera reporté au lendemain, le 16 août 2026. .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

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English :

✨ An evening under the stars: ‘Les Lumières de Fontvieille’ lights up the summer! ✨ On 15 August 2026, come and enjoy a magical evening in the Parc du Château de Montauban!

L’événement Soirée son et lumières Les Lumières de Fontvieille au Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles