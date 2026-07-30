Les Fêtes des 4 Saisons présente: The Curious Bards au parc du Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille
samedi 5 septembre 2026 · Chemin de Montauban · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Les Fêtes des 4 Saisons présente: The Curious Bards au parc du Château de Montauban
Samedi 5 septembre 2026.
Infos horaires à venir. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Concert sur le parvis du Château de Montauban THE CURIOUS BARDS …irrésistibles de la scène à la taverne ! Soirée Irlandaise
Le désir d’émancipation a toujours imprégné la musique de Purcell sa manière d’intégrer les danses du peuple, les airs de taverne, les mélodies venues d’Écosse ou d’Irlande dans ses opéras témoigne d’une liberté et d’un goût du métissage sans égal. Entre ordre et désordre, entre noblesse et trivialité, le public a toujours su se retrouver dans ce que l’esprit anglais a d’indomptable une musique de fête dotée d’une humanité vibrante et constamment animée d’une inextinguible soif de liberté. .
Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fd4s.org
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English :
Concert in front of the Château de Montauban THE CURIOUS BARDS -… irresistible, from the stage to the pub! Irish Night
L’événement Les Fêtes des 4 Saisons présente: The Curious Bards au parc du Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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