Soirée 15 août Restaurant Le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille
samedi 15 août 2026 · Restaurant Le Coin des Amis · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Soirée 15 août Restaurant Le Coin des Amis
Samedi 15 août 2026 à partir de 19h. Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête du 15 Août au Restaurant LE COIN DES AMIS OpenZic Reggae en live
Le groupe OpenZic vous propose une soirée au son de Reggae !
Réservation conseillée .
Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 77 78
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English :
15 August celebrations at LE COIN DES AMIS restaurant Live Reggae with OpenZic
L’événement Soirée 15 août Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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