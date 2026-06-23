Soirée 15 août Restaurant Le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Soirée 15 août Restaurant Le Coin des Amis

Samedi 15 août 2026 à partir de 19h. Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête du 15 Août au Restaurant LE COIN DES AMIS OpenZic Reggae en live

Le groupe OpenZic vous propose une soirée au son de Reggae !



Réservation conseillée .

Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 77 78

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English :

15 August celebrations at LE COIN DES AMIS restaurant Live Reggae with OpenZic

L’événement Soirée 15 août Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles