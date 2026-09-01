Hommage à Michel Lacanaud organisé par l’association FHA à l’Eden cinéma Eden Cinéma Fontvieille
jeudi 17 septembre 2026 · Eden Cinéma · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Hommage à Michel Lacanaud organisé par l’association FHA à l’Eden cinéma
Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Soirée hommage à Michel LACANAUD organisée par l’association hier et aujourd’hui et la mairie de Fontvieille à l’Eden Cinéma
Projection des vidéos que Michel a réalisées sur Fontvieille et ses habitants, ainsi que des photos de lui ou de divers évènements qu’il avait photographiés
Lectures et musiques qu’il affectionnait particulièrement.
A la fin de la projection un petit buffet sera proposé par la Mairie.
Entrée libre .
Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32 edencinema@fontvieille.fr
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English :
An evening in honour of Michel LACANAUD organised by the ‘Hier et Aujourd’hui’ association and Fontvieille Town Hall at the Eden Cinema
L’événement Hommage à Michel Lacanaud organisé par l’association FHA à l’Eden cinéma Fontvieille a été mis à jour le 2026-08-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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