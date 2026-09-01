Hommage à Michel Lacanaud organisé par l’association FHA à l’Eden cinéma Eden Cinéma Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Hommage à Michel Lacanaud organisé par l’association FHA à l’Eden cinéma

Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Soirée hommage à Michel LACANAUD organisée par l’association hier et aujourd’hui et la mairie de Fontvieille à l’Eden Cinéma

Projection des vidéos que Michel a réalisées sur Fontvieille et ses habitants, ainsi que des photos de lui ou de divers évènements qu’il avait photographiés

Lectures et musiques qu’il affectionnait particulièrement.

A la fin de la projection un petit buffet sera proposé par la Mairie.

Entrée libre .

Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32 edencinema@fontvieille.fr

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English :

An evening in honour of Michel LACANAUD organised by the ‘Hier et Aujourd’hui’ association and Fontvieille Town Hall at the Eden Cinema

L’événement Hommage à Michel Lacanaud organisé par l’association FHA à l’Eden cinéma Fontvieille a été mis à jour le 2026-08-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles