Animations au fil du parcours, Château de Montauban, Fontvieille
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montauban · Fontvieille
Informations pratiques
Animations au fil du parcours 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvez de petites animations ludiques en libre accès au fil du parcours d’exposition : chalengez-vous grâce à la roue des défis, jouez avec la maquette du château et reconstituez son évolution, dessinez votre plus belle Tarasque, créez votre animal fantastique.
Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/
Découvez de petites animations ludiques en libre accès au fil du parcours d’exposition.
Mairie de Fontvieille
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