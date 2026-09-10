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Les rendez-vous flash au Moyen Âge, Château de Montauban, Fontvieille

samedi 19 septembre 2026 · Château de Montauban · Fontvieille

Les rendez-vous flash au Moyen Âge, Château de Montauban, Fontvieille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montauban
Adresse
21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille
Ville
13990 Fontvieille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 15 personnes, sur réservation directement sur place

Les rendez-vous flash au Moyen Âge 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône

Limité à 15 personnes, sur réservation directement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:10:00+02:00

Les rendez-vous flash au Moyen Âge vous proposent de découvrir trois thématiques en lien avec nos collections :
– L’art de la table (samedi et dimanche 11h)
– Les tailleurs de pierre (samedi et dimanche 15h)
– La légende de la Tarasque (samedi et dimanche 16h)

Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/
Les rendez-vous flash au Moyen Âge vous proposent de découvrir trois thématiques en lien avec nos collections :

©Lionel Roux CNRS-LA3M

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