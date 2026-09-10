Les rendez-vous flash au Moyen Âge, Château de Montauban, Fontvieille

Informations pratiques

Les rendez-vous flash au Moyen Âge 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône

Limité à 15 personnes, sur réservation directement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:10:00+02:00

Les rendez-vous flash au Moyen Âge vous proposent de découvrir trois thématiques en lien avec nos collections :

– L’art de la table (samedi et dimanche 11h)

– Les tailleurs de pierre (samedi et dimanche 15h)

– La légende de la Tarasque (samedi et dimanche 16h)

Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/

Les rendez-vous flash au Moyen Âge vous proposent de découvrir trois thématiques en lien avec nos collections :

©Lionel Roux CNRS-LA3M