Les rendez-vous flash au Moyen Âge, Château de Montauban, Fontvieille
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montauban · Fontvieille
Informations pratiques
Les rendez-vous flash au Moyen Âge 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône
Limité à 15 personnes, sur réservation directement sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:10:00+02:00
Les rendez-vous flash au Moyen Âge vous proposent de découvrir trois thématiques en lien avec nos collections :
– L’art de la table (samedi et dimanche 11h)
– Les tailleurs de pierre (samedi et dimanche 15h)
– La légende de la Tarasque (samedi et dimanche 16h)
Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/
Les rendez-vous flash au Moyen Âge vous proposent de découvrir trois thématiques en lien avec nos collections :
©Lionel Roux CNRS-LA3M
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