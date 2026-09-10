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Entrée libre et gratuite en non-stop, Château de Montauban, Fontvieille

samedi 19 septembre 2026 · Château de Montauban · Fontvieille

Entrée libre et gratuite en non-stop, Château de Montauban, Fontvieille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montauban
Adresse
21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille
Ville
13990 Fontvieille
Département
Bouches-du-Rhône

Entrée libre et gratuite en non-stop 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite des espaces d’exposition : collection Alphonse Daudet, salons, galerie et bibliothèque meublés, exposition temporaire « L’histoire du château de Montauban », collections médiévales.
Espace boutique, librairie, souvenirs.

Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/
Visite libre et gratuite des espaces d’exposition : collection Alphonse Daudet, salons, galerie et bibliothèque meublés, exposition temporaire « L’histoire du château de Montauban », collections …

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