Entrée libre et gratuite en non-stop, Château de Montauban, Fontvieille

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite en non-stop 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite des espaces d’exposition : collection Alphonse Daudet, salons, galerie et bibliothèque meublés, exposition temporaire « L’histoire du château de Montauban », collections médiévales.

Espace boutique, librairie, souvenirs.

Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/

Visite libre et gratuite des espaces d’exposition : collection Alphonse Daudet, salons, galerie et bibliothèque meublés, exposition temporaire « L’histoire du château de Montauban », collections …

Mairie de Fontvieille