Entrée libre et gratuite en non-stop, Château de Montauban, Fontvieille
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montauban · Fontvieille
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite en non-stop 19 et 20 septembre Château de Montauban Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite des espaces d’exposition : collection Alphonse Daudet, salons, galerie et bibliothèque meublés, exposition temporaire « L’histoire du château de Montauban », collections médiévales.
Espace boutique, librairie, souvenirs.
Château de Montauban 21 Chemin de Montauban, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 67 49 https://www.fontvieille.fr/listes/chateau-de-montauban/
Visite libre et gratuite des espaces d’exposition : collection Alphonse Daudet, salons, galerie et bibliothèque meublés, exposition temporaire « L’histoire du château de Montauban », collections …
Mairie de Fontvieille
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