Journées du Patrimoine Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Journées du Patrimoine Fontvieille

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le programme des journées du patrimoine à Fontvieille

SAMEDI 19 SEPTEMBRE PRÉSENTATION DE L’AUTEL DE LA PATRIE



Cérémonie patriotique sous l’égide de la Mairie.

Inscrit au titre des Monuments Historiques et quasi unique exemple en son genre, l’autel de la patrie, simple bloc taillé et creusé, passe pourtant inaperçu dans le riche ensemble patrimonial fontvieillois.



Édifié le 8 juin 1794 au cours d’une cérémonie républicaine, l’autel symbolise l’allégeance des habitants à leur patrie ainsi que l’émergence d’un nouveau culte, celui de l’Être Suprême décrété par Robespierre.

Dans les années 1930, Jules Auvergne, historien fontvieillois, décrit ce monument Ce bloc fut surmonté d’un arbre de la liberté, on y voit encore la trace d’une main, la paume en dedans, prêtant le serment et incrustées de quelques feuilles d’une couronne de laurier.



11h au dessus du parking du sentier des moulins.

Gratuite et ouverte à tous



DIMANCHE 20 SEPTEMBRE INVITATION À LA DÉCOUVERTE DES JARDINS D’YVONNE



Présentation des aménagements de ce jardin par Monsieur le Maire et du lancement des travaux pour les aqueducs romains et l’usine hydraulique de Barbegal

Visite guidée du jardin, rencontres et échanges.



11h -13H centre village

Ouverture exceptionnelle et gratuite



SAMEDI ET DIMANCHE MUSEE DAUDET / CHÂTEAU DE MONTAUBAN



Ouverture en continu 10h-18h

Visite libre et gratuite

Bornes ludiques au fil du parcours d’exposition

Moments flash: au 1er étage, un thème médiéval en 5-10 min (samedi et dimanche 14h-15h-16h)

Espace librairie, boutique, souvenirs.



SAMEDI ET DIMANCHE LES MOULINS À VENT DE FONTVIEILLE

Visites gratuites des moulins Sourdon et Tissot-Avon

14h- 18h



Le moulin Sourdon surnommé le moulin tombé , car il fut le premier des quatre moulins de village à perdre son toit, le moulin Sourdon se trouve sur la petite colline à droite en montant

l’allée des Pins. Un acte notarié spécifie qu’il existait déjà en 1791. Il cesse son activité vers 1870 et a été restauré en 2015 par la commune.



Le moulin Tissot-Avon: C’est le plus proche du château de Montauban, lieu de villégiature d’Alphonse Daudet. Il fut construit au début du XIXe siècle et fonctionna jusqu’en 1905. En 1866, dans une de ses correspondances avec Timoléon Ambroy (propriétaire du château de Montauban), Daudet écrit Ce serait le cas, vraiment, d’acheter le moulin du père Tissot ; je lui en parlerai quand j’irai là-bas. L’honneur m’oblige à avoir un moulin. .



Malgré ce désir, plus proche du fantasme que de la réalité, Alphonse Daudet ne fut jamais propriétaire d’un moulin à Fontvieille.



Le moulin Tissot a été restauré en 2016 par la commune. .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

Discover the programme of the Heritage Days in Fontvieille

L’événement Journées du Patrimoine Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-08-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles