Visite des moulins à vent, Sentier des moulins d’Alphonse Daudet, Fontvieille

Informations pratiques

Visite des moulins à vent 19 et 20 septembre Sentier des moulins d’Alphonse Daudet Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites gratuites des moulins Sourdon et Tissot-Avon

Le moulin Sourdon Surnommé «le moulin tombé», car il fut le premier des quatre moulins de village à perdre son toit, le moulin Sourdon se trouve sur la petite colline à droite en montant l’allée des Pins. Un acte notarié spécifie qu’il existait déjà en 1791. Il cesse son activité vers 1870 et a été restauré en 2015 par la commune.

Le moulin Tissot-Avon: C’est le plus proche du château de Montauban, lieu de villégiature d’Alphonse Daudet. Il fut construit au début du XIXe siècle et fonctionna jusqu’en 1905. En 1866, dans une de ses correspondances avec Timoléon Ambroy (propriétaire du château de Montauban), Daudet écrit : « Ce serait le cas, vraiment, d’acheter le moulin du père Tissot ; je lui en parlerai quand j’irai là-bas. L’honneur m’oblige à avoir un moulin.». Malgré ce désir, plus proche du fantasme que de la réalité, Alphonse Daudet ne fut jamais propriétaire d’un moulin à Fontvieille. Le moulin Tissot a été restauré en 2016 par la commune.

Sentier des moulins d’Alphonse Daudet avenue des moulins 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visites gratuites des moulins Sourdon et Tissot-Avon

©mairie de Fontvieille