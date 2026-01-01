École de Musique de Fontvieille Jazz Jam Session Bistrot des Canisses Fontvieille

École de Musique de Fontvieille Jazz Jam Session

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

l’École de la Musique de Fontvieille organise son Jam Session Jazz au Bistrot des Canisses !

Les amis n’hésitez pas à venir au Canisses le dimanche 25 Janvier à partir de 17h30 en compagnie de l’école de musique de Fontvieille pour une scène ouverte musicale…

N’hésitez pas à en parler autour de vous et venez nombreux !!! .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Fontvieille School of Music is organising its Jazz Jam Session at the Bistrot des Canisses!

