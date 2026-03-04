12e Festival du Film Citoyen | Soirée d’ouverture | Ciné-Concert, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

12e Festival du Film Citoyen | Soirée d’ouverture | Ciné-Concert Mercredi 18 mars, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Tarif unique 4 euros | Sur réservation

Soirée d’ouverture | Ciné-Concert

Mercredi 18 mars, 20h

En coproduction avec le Tourcoing Jazz Festival et le Grand Mix.

Sur réservation

Trafic

De Jacques Tati

1971 | France, Italie, Pays-Bas | 1h32 | VF

Avec Jacques Tati, Maria Kimberly, Francois Maisongrosse

La société automobile française Altra tente de se faire remarquer au salon d’Amsterdam avec une cylindrée qui se transforme en maison roulante. Monsieur Hulot accompagne le dessinateur de la voiture pour lui servir d’interprète et préparer le stand de la société.

À la croisée de la musique électronique et de la pop psychédélique, le trio Temps Calme propose des titres associant des guitares savamment réverbérées à la chaleur des synthétiseurs analogiques et au toucher subtil d’une batterie inventive. Tantôt mélodique, tantôt planante, la partition rétrofuturiste du trio dégage un charme irrépressible et embarque les spectateurs dans une relecture singulière du chef d’oeuvre cinématographique de Tati, une nouvelle expérience multisensorielle à la fois exigeante et éminemment pop.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

