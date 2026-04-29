12ème festival de chorale Saint-Benoît-du-Sault
12ème festival de chorale Saint-Benoît-du-Sault dimanche 10 mai 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
12ème festival de chorale
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’ensemble vocal du Boischaut sud propose son festival annuel.
L’Ensemble vocal du Boischaut Sud accueille pour son festival les chorales A cappella et Oui Rock de St-Sulpice-Les-Feuilles. Programme varié de chansons de variété en français , en anglais de Mike Brant à Queen!! 10 .
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 75 35 20 nicolequaquin@free.fr
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English :
The Vocal Ensemble du Boischaut Sud celebrates 30 years of music and song.
L’événement 12ème festival de chorale Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne
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