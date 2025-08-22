Balade à pied à Saint-Benoit-du-Sault Autour du prieuré Saint-Benoît-du-Sault Indre

Balade à pied à Saint-Benoit-du-Sault Autour du prieuré A pieds

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Contournant la cité bénédictine classée parmi les plus beaux villages de France, ce circuit met en valeur les quartiers médiévaux de ce bourg perché sur son promontoire rocheux autour des bâtiments du prieuré édifié au Xème siècle.

English : Walking tour in Saint-Benoit-du-Sault Around the priory

Going around the Benedictine city, classified among the most beautiful villages of France, this tour highlights the medieval quarters of this village perched on its rocky promontory around the priory buildings built in the 10th century.

Deutsch :

Diese Route führt um die Benediktinerstadt herum, die zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, und hebt die mittelalterlichen Viertel dieses auf einem Felsvorsprung gelegenen Marktfleckens rund um die Gebäude des im 10.

Italiano :

Girando per la città benedettina, annoverata tra i più bei villaggi di Francia, questo tour mette in evidenza i quartieri medievali di questa città arroccata sul promontorio roccioso intorno agli edifici del priorato costruito nel X secolo.

Español :

Recorriendo la ciudad benedictina, catalogada como uno de los pueblos más bellos de Francia, este recorrido pone de relieve los barrios medievales de esta ciudad encaramada en su promontorio rocoso en torno a los edificios del priorato construido en el siglo X.

