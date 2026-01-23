Foire des vins des Pays de Loire

Lieu-dit La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

29e édition. Retrouvez une sélection de vins des Pays de Loire.

Une foire où les vins se déclinent par vignoble Bourgueil, Cheverny, Chenonceaux, coteaux Vendômois, Montlouis sur Loire, Pouilly, Quincy, Châteaumeillant, Touraine. .

Lieu-dit La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44

English :

Find a selection of wines from the Pays de Loire.

L’événement Foire des vins des Pays de Loire Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-01-23 par Destination Brenne